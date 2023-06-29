مباشر الدوري المصري - البنك (0) (2) الأهلي.. أبو جبل يمنع انفراد شريف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي والأهلي في الجولة 32 من الدوري المصري.

وتبدأ المباراة في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 65 نقطة من 25 مباراة بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي خاض 31 مباراة.

فيما يمتلك البنك الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة من 31 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 40: أبو جبل يتصدى لانفراد شريف

ق 39: الشناوي يتصدى لانفراد كريم بامبو

ق 30: جوووول الثاااني.. تسديدة من عبد القادر ترتطم بالقائم وتسكن الشباك

ق 19: جووول أوووول.. معلول يسجل من ركلة حرة مباشرة في الشباك.

ق 11: أبو جبل يتصدى لصاروخية أليو ديانج من خارج منطقة الجزاء

بداية اللقاء