رومانو: الضوء الأخضر.. لوكاس هيرنانديز يوقع مع باريس سان جيرمان

الخميس، 29 يونيو 2023 - 19:55

كتب : FilGoal

لوكاس هيرنانديز

من المنتظر أن يوقع لوكاس هيرنانديز مدافع بايرن ميونيخ على عقود انتقاله إلى باريس سان جيرمان اليوم الخميس.

جاء ذلك وفقا لما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، حيث سيوقع الفرنسي عقدا يمتد إلى يونيو 2026 مع فريق حديقة الأمراء.

وبدأت المفاوضات بين اللاعب وناديه الجديد المنتظر بتصريح من بايرن ميونيخ، بعد أن أتم باريس الاتفاق معه.

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وتقدر قيمة الصفقة بقرابة 50 مليون يورو.

إدارة بايرن ميونيخ لم تكن ترغب في بيع اللاعب من حيث المبدأ، ولكنها أيضا قررت: إما أن يوقع عقدا جديدا، أو يتم بيعه خلال فترة الانتقالات الحالية.

جاء ذلك بعد تغير الإدارة وتولي يان كريستيان دريسين لمنصب الرئيس التنفيذي بدلا منه أوليفر كان.

ونتج عن ذلك التغيير وفقا لرومانو، تغير في وضع لوكاس هيرنانديز، بعد أن كان لاعبا لا يمس في عهد الإدارة السابقة.

وينتهي عقد الفرنسي مع بايرن ميونيخ في صيف العام القادم 2024.

ومن المنتظر أن يعوض بايرن ميونيخ رحيل لوكاس بالتعاقد مع كيم مين جاي مدافع نابولي.

وغاب لوكاس هيرنانديز عن الملاعب منذ شهر ديسمبر الماضي بعد أن تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع فرنسا في كأس العالم 2022.

صاحب الـ 27 عاما يلعب مع بايرن ميونيخ منذ 2019 بعد أن انضم قادم من صفوف أتليتكو مدريد.

وتوج لوكاس مع بايرن بالدوري الألماني 4 مرات كأس السوبر الألماني مرتين ومرة لكل من دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

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