سبورت: ريال مدريد يستقر على بديل مبابي.. وبايرن ينافسه

الخميس، 29 يونيو 2023 - 16:24

كتب : FilGoal

مبابي

استقر ريال مدريد على المهاجم الذي يضمه لصفوف الفريق خلال هذا الصيف في ظل صعوبة إتمام صفقة كيليان مبابي.

ويسعى ريال مدريد لتعويض رحيل هدافه الفرنسي كريم بنزيمة المنتقل لصفوف اتحاد جدة السعودي.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس عاد للظهور بقوة ضمن حسابات ريال مدريد.

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وأوضحت التقارير أن ريال مدريد يخطط للحصول على خدمات فلاهوفيتش على سبيل الإعارة على أن يتعاقد مع مبابي خلال الصيف المقبل.

ريال مدريد نجح في التعاقد مع خوسيلو مهاجم إسبانيول لكنه يحتاج لضم مهاجم من العيار الثقيل لتعويض بنزيمة.

في المقابل قال مبابي في تصريحات لقناة TF1: "لقد قلت بالفعل إنني سأبقى مع باريس سان جيرمان".

وشدد "سأقرر مستقبلي في صيف 2024، هناك العديد من الأشياء التي قد تحدث في غضون عام".

النجم الفرنسي كان قد مدد تعاقده مع باريس سان جيرمان في صيف 2022 لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي، والذي أبلغ ناديه أنه لن يفعله.

صاحب الـ 24 عاما كان قريبا من التعاقد مع ريال مدريد قبل أن يمدد تعاقده مع باريس سان جيرمان في بداية الموسم المنقضي.

بينما يعد دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس احد ابرز الأسماء المطلوبة في بايرن ميونيخ وسيواجه ريال مدريد منافسة شرسة لضمه.

وذكرت صحيفة "تيلجراجف" الصربية في وقت سابق أن توماس توخيل مدرب بايرن يريد بشكل شخصي ضم فلاهوفيتش لصفوف فريقه.

وأوضح التقرير أن المفاوضات جارية حاليا بين بايرن ويوفنتوس وتسير بشكل إيجابي.

اللاعب الصربي صاحب الـ23 عاما يلعب في صفوف يوفنتوس منذ يناير من عام 2022 حينما انضم للفريق مقابل 70 مليون يورو قادما من فيورنتينا.

وخاض فلاهوفيتش 63 مباراة مع يوفنتوس سجل خلالهم 23 هدفا وصنع ستة آخرين.

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