مباشر الدوري المصري - بيراميدز (5)-(2) سموحة.. جوووول لاكاي والخامس

الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 21:26

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد سموحة في الجولة 32 من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 79: جوووول لاكاي والخامس

ق 57: جوووول مصطفى فتحي والرابع

ق 54: جوووول بلاتي توريه

ق 45+5: جوووول إسلام عيسى والتعادل

ق 35: جوووووول لاكاي والأول

ق 30: جووووول صديق أوجولا والثاني

ق 27: جوووول أول أحمد حكم بضربة رأسية بعد عرضية شريف رضا

انطلاق المباراة

بيراميدز سموحة
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