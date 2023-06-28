مباشر الدوري المصري - بيراميدز (3)-(2) سموحة.. جوووول بلاتي توريه
الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 21:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد سموحة في الجولة 32 من الدوري المصري.
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ق 54: جوووول بلاتي توريه
ق 45+5: جوووول إسلام عيسى والتعادل
ق 35: جوووووول لاكاي والأول
ق 30: جووووول صديق أوجولا والثاني
ق 27: جوووول أول أحمد حكم بضربة رأسية بعد عرضية شريف رضا
انطلاق المباراة
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