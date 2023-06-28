تشكيل بيراميز - لاكاي يقود الهجوم أمام سموحة

الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 20:37

كتب : FilGoal

بيراميدز والأهلي

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لـ بيراميدز تشكيل فريقه لمباراة سموحة في إطار مباريات بطولة الدوري الممتاز.

ويحل سموحة ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة 32 من بطولة الدوري.

ويستمر غياب رمضان صبحي عن بيراميدز بسبب الإصابة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي

الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

يوسف نادر - كريم حافظ - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - محمود أوكا - هشام محمد - محمد صادق - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 64 نقطة، ويأتي سموحة في المركز العاشر برصيد 36 نقطة.

سموحة الدوري المصري بيراميدز
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