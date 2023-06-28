مباشر – مصر الأولمبي (1) - (0) مالي الأولمبي.. تبديلان للفراعنة والعارضة تنقذ منتخبنا

الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 19:46

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - مصر وغانا الأولمبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي مصر ومالي الأولمبيين في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

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ق56: طرد لمامادو ديامبو لاعب مالي لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

ق55: العارضة تحرم مالي من هدف محقق بعد رأسية شيخنا دومبيا.

ق52: تبديلان لمنتخب مصر بمشاركة محمود جاد بدلا من محمد شحاتة، ومصطفى سعد بدلا من أحمد عاطف.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بهدف دون رد.

ق45: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق40: غياب الخطورة عن مرمى كلا المنتخبين.

ق28: حمزة علاء يتألق أمام تسديدة مباشرة من حامد ديوماندي من ركلة حرة من الناحية اليسرى ويبعد الكرة عن مرماه.

ق25: هدوء في مجريات المباراة حتى الآن.

ق10: جوووووووووووووول أووووووول لمنتخب مصر عن طريق إبراهيم عادل بتسديدة قوية بعد بينية من أسامة فيصل.

ق4: تسديدة زاجفة من محمود صابر مرت بجوار المرمى بقليل.

انطلاق المباراة.

مصر الأولمبي غانا الأولمبي كأس أمم إفريقيا
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