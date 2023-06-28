مباشر الدوري - المصري (0)-(0) فيوتشر.. محاولات حمراء

الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 18:41

كتب : FilGoal

المصري - فيوتشر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري ضد فيوتشر في الجولة 32 من الدوري المصري التي تقام على استاد برج العرب في الإسكندرية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 7: محاولات حمراء

انطلاق المباراة

فيوتشر المصري الدوري المصري
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