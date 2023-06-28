انتهت في الدوري - المصري (2)-(0) فيوتشر.. فوز الفريق البورسعيدي

الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 18:41

كتب : FilGoal

المصري - فيوتشر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري ضد فيوتشر في الجولة 32 من الدوري المصري التي تقام على استاد برج العرب في الإسكندرية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بفوز المصري

ق 69: جووووول مروان حمدي والثاني

ق 52: جوووول دبش

ق 47: عصام ثروت يتصدى أمام مهند لاشين بالقدم اليسرى

ق 41: عصام ثروت يتألق أمام رفعت

ق 35: إصابة جنش بسبب اصطدام الكرة في وجهه

ق 32: انفراد ضائع بغرابة من حسن علي

ق 24: ماذا أهدرت يا جريندو

ق 13: مطالبات بركلة جزاء لعمر كمال بعد تدخل من عمرو سعداوي

ق 7: محاولات حمراء

انطلاق المباراة

فيوتشر المصري الدوري المصري
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