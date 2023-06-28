انتهت في الدوري - المصري (2)-(0) فيوتشر.. فوز الفريق البورسعيدي
الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 18:41
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري ضد فيوتشر في الجولة 32 من الدوري المصري التي تقام على استاد برج العرب في الإسكندرية.
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نهاية المباراة بفوز المصري
ق 69: جووووول مروان حمدي والثاني
ق 52: جوووول دبش
ق 47: عصام ثروت يتصدى أمام مهند لاشين بالقدم اليسرى
ق 41: عصام ثروت يتألق أمام رفعت
ق 35: إصابة جنش بسبب اصطدام الكرة في وجهه
ق 32: انفراد ضائع بغرابة من حسن علي
ق 24: ماذا أهدرت يا جريندو
ق 13: مطالبات بركلة جزاء لعمر كمال بعد تدخل من عمرو سعداوي
ق 7: محاولات حمراء
انطلاق المباراة
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