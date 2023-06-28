ذا أثليتك: ليفربول يفكر في سوبوسلاي

يستكشف ليفربول إمكانية التحرك لضم المجري دومينيك سوبوسلاي لاعب لابيزج الألماني.

اللاعب البالغ 22 عاما التقى مع وكلائه الأسبوع الجاري لبحث عملية انتقاله.

وبحسب شبكة "ذا أثليتك" فأن الصفقة المحتملة معقدة وهناك توقع من النادي بإيجاد صعوبة في إتمامها.

ويمتلك المجري شرطا جزائيا بقيمة 70 مليون يورو في تعاقده.

أشار التقرير إلى أن سوبوسلاي أحدث الخيارات التي وضعها التادي لتعزيز مركز صانع الألعاب بعدما ارتبط اسمه من قبل بماسون ماونت لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي.

ولن تكون صفقة إعارة فابيو كارفاليو إلى لابيزج ضمن صفقة سوبوسلاي لصفوف الريدز.

ويرتبط اسم ليفربول أيضا بالثنائي خيفرين تورام وروميو لافيا لاعبا نيس الفرنسي وساوثامبتون الإنجليزي على الترتيب.

سوبوسلاي خاض الموسم المنقضي 48 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وتوج بلقب كأس ألمانيا.

كما يمتلك 32 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده.

ليفربول حتى الآن ضم صفقة وحيدة هي الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر قادما من برايتون الإنجليزي.