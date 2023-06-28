كأس مصر – موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب.. القناة الناقلة

يلتقي الزمالك مع المقاولون العرب في ربع نهائي كاس مصر 2022-2023.

وتخطى الزمالك في طريقه كل من بروكسي بنتيجة 3-2 بعد شوطين إضافيين وفاركو بنتيجة 3-1.

فيما فاز المقاولون العرب على الحمام برباعية دون رد ثم أقصى سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل.

وفاز الزمالك في آخر لقاء له ضد غزل المحلة بنتيجة 2-0 في الجولة 32 من الدوري المصري.

فيما يستعد ذئاب الجبل للقاء الداخلية يوم الخميس المقبل في الجولة ذاتها.

موعد المباراة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023.

ويستضيف استاد القاهرة هذه المباراة.

وينطلق اللقاء في الثامنة والنصف مساءً.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

والتقى الفريقان الموسم الجاري في الدوري المصري وانتهت المباراتين بالتعادل.

في الدور الأول سلبيا بنتيجة 0-0 وفي الدور الثاني إيجابيا بنتيجة 2-2.