كأس مصر – موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب.. القناة الناقلة

الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 11:24

كتب : FilGoal

الزمالك ضد المقاولون العرب

يلتقي الزمالك مع المقاولون العرب في ربع نهائي كاس مصر 2022-2023.

وتخطى الزمالك في طريقه كل من بروكسي بنتيجة 3-2 بعد شوطين إضافيين وفاركو بنتيجة 3-1.

فيما فاز المقاولون العرب على الحمام برباعية دون رد ثم أقصى سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل.

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وفاز الزمالك في آخر لقاء له ضد غزل المحلة بنتيجة 2-0 في الجولة 32 من الدوري المصري.

فيما يستعد ذئاب الجبل للقاء الداخلية يوم الخميس المقبل في الجولة ذاتها.

موعد المباراة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023.

ويستضيف استاد القاهرة هذه المباراة.

وينطلق اللقاء في الثامنة والنصف مساءً.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

والتقى الفريقان الموسم الجاري في الدوري المصري وانتهت المباراتين بالتعادل.

في الدور الأول سلبيا بنتيجة 0-0 وفي الدور الثاني إيجابيا بنتيجة 2-2.

الزمالك المقاولون العرب كأس مصر
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