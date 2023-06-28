نجوم الأهلي في العرض الخاص لفيلم "مستر إكس"

الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 10:47

كتب : FilGoal

الأهلي

حرص العديد من نجوم الرياضة وكرة القدم على حضور العرض الخاص لفيلم "مستر إكس" الذي أقيم بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر.

وحضر العرض الخاص لفيلم "مستر إكس" ، كل من أحمد حسن وخالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وعمرو السولية لاعب الأهلي، ومصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.

طالع التفاصيل من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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