مباشر الدوري المصري - الزمالك (1) - (0) غزل المحلة.. هدف غير محتسب
الثلاثاء، 27 يونيو 2023 - 21:24
كتب : FilGoal
يستضيف الزمالك فريق غزل المحلة ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري المصري.
ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 53 نقطة من 30 مباراة خاضهم الفريق، بينما غزل المحلة في المركز السادس عشر بـ 32 نقطة من 31 مباراة.
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ق31 هدف غير محتسب لغزل المحلة
ق29 القائم الأيسر لأحمد ميهوب ينقذ الهدف الثاني من سيف الجزيري
ق15 جووووول زيزو من ركلة حرة
انطلاق المباراة
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