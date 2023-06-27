خبر في الجول – عبد الرحمن شيكا أول صفقات فاركو بعد رفع إيقاف القيد

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 - 10:49

كتب : عمرو نبيل

عبد الرحمن أسامة رجل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

أتم فريق فاركو أول صفقاته الصيفية استعدادا للموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن فاركو قد أتم اتفاقه مع عبد الرحمن أسامة "شيكا" لاعب طلائع الجيش على الانضمام للفريق في الموسم المقبل.

وسيوقع أسامة مع فاركو على عقد لمدة 5 مواسم مقبلين.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الثلاثاء 27 يونيو 2023.. الزمالك في الدوري وكأس إفريقيا تحت 23 عاما خبر في الجول - محامي فراس شواط يبلغ الإسماعيلي بفسخ تعاقد اللاعب ذا أثليتك: مانشستر سيتي أرسل عرضه الأول لوست هام للتعاقد مع رايس الإسماعيلي يعلن إيقاف ثنائي الفريق حتى نهاية الموسم

اللاعب صاحب الـ 23 عاما شارك مع طلائع الجيش في 14 مباراة خلال الموسم الحالي وتمكن من صنع هدف وحصل على جائزة رجل المباراة مرتين.

وسيكون شيكا هو أول صفقات فاركو بعد نهاية عقوبة إيقاف القيد التي تعرض لها الفريق.

فاركو كان قد تعرض لعقوبة إيقاق القيد لمدة فترتي انتقال بسبب التعاقد مع اللاعب سيف تيري من صفوف المريخ بعد شكوى الفريق السوداني.

ويحتل فاركو حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة.

عبد الرحمن أسامة شيكا طلائع الجيش فاركو
نرشح لكم
مواعيد مباريات الثلاثاء 27 يونيو 2023.. الزمالك في الدوري وكأس إفريقيا تحت 23 عاما خبر في الجول - محامي فراس شواط يبلغ الإسماعيلي بفسخ تعاقد اللاعب الإسماعيلي يعلن إيقاف ثنائي الفريق حتى نهاية الموسم في الجول يكشف تطورات أزمة فراس شواط مع الإسماعيلي الثالثة لكل فريق.. أحمد الغندور حكما لمباراة الزمالك وغزل المحلة أحدهما محمد صلاح من بسيون نجريج.. من هو ثنائي الزمالك الشاب في قائمة مباراة المحلة في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري قائمة الزمالك - ثنائي هجوم الشباب يظهر أمام غزل المحلة.. واستمرار غياب عواد
أخر الأخبار
بيلد: بايرن اتفق مع هاري كين على ضمه.. وخطوة مرتقبة بعد قرار توتنام 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
القصة مستمرة.. يوفنتوس يجدد عقد رابيو حتى 2024 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر ميكالي: لا بديل عن الفوز ضد مالي ساعة | منتخب مصر
وكيل لوفتوس تشيك لـ في الجول: أتممنا صفقة الانتقال إلى ميلان ساعة | الكرة الأوروبية
كوليبالي: عقد الهلال سيساعد عائلتي بأكملها 2 ساعة | السعودية
وكيله لـ في الجول: ميلان يفاوض لوفتوس تشيك ونعمل على إتمام الصفقة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: وست هام يرفض عرض مانشستر سيتي الأول لضم ديكلان رايس 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
سبورت: برشلونة طلب من الزلزولي عدم المشاركة مع المغرب ضد غانا 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 2 بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025 3 مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس 4 مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة