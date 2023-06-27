خبر في الجول – عبد الرحمن شيكا أول صفقات فاركو بعد رفع إيقاف القيد

أتم فريق فاركو أول صفقاته الصيفية استعدادا للموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن فاركو قد أتم اتفاقه مع عبد الرحمن أسامة "شيكا" لاعب طلائع الجيش على الانضمام للفريق في الموسم المقبل.

وسيوقع أسامة مع فاركو على عقد لمدة 5 مواسم مقبلين.

اللاعب صاحب الـ 23 عاما شارك مع طلائع الجيش في 14 مباراة خلال الموسم الحالي وتمكن من صنع هدف وحصل على جائزة رجل المباراة مرتين.

وسيكون شيكا هو أول صفقات فاركو بعد نهاية عقوبة إيقاف القيد التي تعرض لها الفريق.

فاركو كان قد تعرض لعقوبة إيقاق القيد لمدة فترتي انتقال بسبب التعاقد مع اللاعب سيف تيري من صفوف المريخ بعد شكوى الفريق السوداني.

ويحتل فاركو حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة.