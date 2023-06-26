زوران: الاتحاد لا يستحق الفوز أمام سيراميكا.. اعتذر للجمهور الذي سافر 200 كيلو

يرى زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري أن هزيمة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة مستحقة.

وفاز سيراميكا كليوباترا على الاتحاد السكندري بركلات الترجيح ليتأهل إلى نهائي كأس الرابطة في مواجهة المصري.

وقال زوران عبر قناة أون تايم سبورتس: " الأوقات الصعبة تأتي دائما في المباريات المهمة، ودعنا كأس الرابطة ويجب أن نركز في القادم ونرفع رأسنا".

وأضاف "سيراميكا كليوباترا لعب بطريقة أفضل منا في الضغط والاستحواذ ومن الطبيعي أن يحققوا الفوز".

وواصل "كنا في غاية السوء خلال المباراة وسيراميكا يستحق الفوز وأوجه لهم التهنئة".

وأكمل "اعتذر لجمهور الاتحاد السكندري الذي قطع مسافة 200 كيلو متر لمساندة الفريق وأتمنى منهم تقبل اعتذاري".

وأردف "الشوط الأول كان سيئ جدا من جانبنا ولم يكن لنا سوى فرصة واحدة فقط وأي فريق يريد أن يصعد النهائي يجب أن يلعب أفضل من ذلك".

وأتم تصريحاته "حتى الآن لم يحدث أي تواصل بيني وبين محمد مصيلحي رئيس الاتحاد".