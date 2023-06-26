زوران: الاتحاد لا يستحق الفوز أمام سيراميكا.. اعتذر للجمهور الذي سافر 200 كيلو

الإثنين، 26 يونيو 2023 - 23:48

كتب : هاني العوضي

زوران مانولوفيتش - الاتحاد ضد سيراميكا

يرى زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري أن هزيمة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة مستحقة.

وفاز سيراميكا كليوباترا على الاتحاد السكندري بركلات الترجيح ليتأهل إلى نهائي كأس الرابطة في مواجهة المصري.

وقال زوران عبر قناة أون تايم سبورتس: " الأوقات الصعبة تأتي دائما في المباريات المهمة، ودعنا كأس الرابطة ويجب أن نركز في القادم ونرفع رأسنا".

أخبار متعلقة:
بركلات الترجيح للمرة التاسعة.. سيراميكا كليوباترا إلى نهائي كأس الرابطة على حساب الاتحاد الثالثة لكل فريق.. أحمد الغندور حكما لمباراة الزمالك وغزل المحلة

وأضاف "سيراميكا كليوباترا لعب بطريقة أفضل منا في الضغط والاستحواذ ومن الطبيعي أن يحققوا الفوز".

وواصل "كنا في غاية السوء خلال المباراة وسيراميكا يستحق الفوز وأوجه لهم التهنئة".

وأكمل "اعتذر لجمهور الاتحاد السكندري الذي قطع مسافة 200 كيلو متر لمساندة الفريق وأتمنى منهم تقبل اعتذاري".

وأردف "الشوط الأول كان سيئ جدا من جانبنا ولم يكن لنا سوى فرصة واحدة فقط وأي فريق يريد أن يصعد النهائي يجب أن يلعب أفضل من ذلك".

وأتم تصريحاته "حتى الآن لم يحدث أي تواصل بيني وبين محمد مصيلحي رئيس الاتحاد".

الاتحاد السكندري كأس الرابطة زوران
نرشح لكم
خبر في الجول - محامي فراس شواط يبلغ الإسماعيلي بفسخ تعاقد اللاعب الإسماعيلي يعلن إيقاف ثنائي الفريق حتى نهاية الموسم في الجول يكشف تطورات أزمة فراس شواط مع الإسماعيلي طولان: خرجنا من كأس مصر بهدف غير أخلاقي.. وأطالب بحكام دوليين في مواجهة طلائع الجيش بركلات الترجيح للمرة التاسعة.. سيراميكا كليوباترا إلى نهائي كأس الرابطة على حساب الاتحاد الثالثة لكل فريق.. أحمد الغندور حكما لمباراة الزمالك وغزل المحلة أحدهما محمد صلاح من بسيون نجريج.. من هو ثنائي الزمالك الشاب في قائمة مباراة المحلة في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري
أخر الأخبار
خبر في الجول - محامي فراس شواط يبلغ الإسماعيلي بفسخ تعاقد اللاعب 7 دقيقة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: مانشستر سيتي أرسل عرضه الأول لوست هام للتعاقد مع رايس 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي يعلن إيقاف ثنائي الفريق حتى نهاية الموسم 45 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف تطورات أزمة فراس شواط مع الإسماعيلي 47 دقيقة | الكرة المصرية
طولان: خرجنا من كأس مصر بهدف غير أخلاقي.. وأطالب بحكام دوليين في مواجهة طلائع الجيش ساعة | الكرة المصرية
زوران: الاتحاد لا يستحق الفوز أمام سيراميكا.. اعتذر للجمهور الذي سافر 200 كيلو ساعة | الكرة المصرية
بركلات الترجيح للمرة التاسعة.. سيراميكا كليوباترا إلى نهائي كأس الرابطة على حساب الاتحاد ساعة | الكرة المصرية
الثالثة لكل فريق.. أحمد الغندور حكما لمباراة الزمالك وغزل المحلة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 2 بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025 3 مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس 4 مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة