لو باريزيان: إما التجديد أو الرحيل.. باريس ينتظر قرار مبابي

الإثنين، 26 يونيو 2023 - 18:48

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

لا يزال ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يتمسك بموقفه بشأن مستقبل كيليان مبابي نجم فريقه.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن موقف ناصر الخليفي لم يتغير، وإما أن يمدد مبابي تعاقده مع باريس أو يغادر هذا الصيف".

وأن نادي باريس يتمنى أن يتخذ مبابي قراره في أقرب وقت ممكن ليبدأ النادي التحرك في هذا الملف".

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ولا يزال موقف مبابي غير متوافق مع موقف باريس بعدما أبلغ اللاعب ناديه برغبته في عدم تجديد تعاقده عقب نهاية الموسم المقبل.

إلا أن ناصر الخليفي يرفض فكرة رحيل مبابي مجانا بنهاية الموسم الجديد، ويرغب في تجديد تعاقده أو بيعه هذا الموسم.

الأمر الذي يأتي عكس رغبة مبابي الذي يفضل الرحيل مجانا صوب ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.

ويحق لمبابي التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

النجم الفرنسي صاحب الـ 24 عاما كان قريبا من التعاقد مع ريال مدريد قبل أن يمدد تعاقده مع باريس سان جيرمان في بداية الموسم المنقضي.

وحصل مبابي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي بالموسم المنقضي والذي توج باريس سان جيرمان به.

مبابي كان قد انتقل إلى باريس سان جيرمان قادما من موناكو مقابل 180 مليون يورو كثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وخاض مبابي 260 مباراة مع باريس سان جيرمان وخلالهم سجل 212 هدفا وصنع 98 آخرين.

مبابي باريس سان جيرمان
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