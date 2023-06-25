انتهت كأس مصر - الأهلي (1)-(0) منتخب السويس.. الأحمر يتأهل
الأحد، 25 يونيو 2023 - 20:11
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد منتخب السويس في دور الـ32 من كأس مصر.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي
ق 87: جووووول الشحات والأول في الوقت القاتل
ق 72: تسديدة قوية من أفشة والحارس يواصل التألق
ق 67: نزول قندوسي وعبد القادر بدلا من حمدي وطاهر
ق 64: رأسية خطيرة من حمدي فتحي تمر جوار المرمى
ق 55: رامي ربيعة يهدر ركلة الجزاء والحارس يتصدى له
ق 53: أفشة يحصل على ضربة جزاء بعد عرقلة من محمود رفعت
نزول أفشة بدلا من ديانج
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 39: تسديدة من كهربا والحارس يتصدى مجددا
ق 35: ضغط قوي من الأهلي ومحاولات على المرمى
ق 21: كوكو يتألق أمام كهربا
ق 13: فرصة ضائعة من الشحات بمهارة كبيرة
ق 8: تمريرة من ربيعة وانفراد من كهربا الحارس يتصدى له
انطلاق المباراة