انتهت كأس مصر - الأهلي (1)-(0) منتخب السويس.. الأحمر يتأهل

الأحد، 25 يونيو 2023 - 20:11

كتب : FilGoal

الأهلي - منتخب السويس - محمود كوكو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد منتخب السويس في دور الـ32 من كأس مصر.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي

ق 87: جووووول الشحات والأول في الوقت القاتل

ق 72: تسديدة قوية من أفشة والحارس يواصل التألق

ق 67: نزول قندوسي وعبد القادر بدلا من حمدي وطاهر

ق 64: رأسية خطيرة من حمدي فتحي تمر جوار المرمى

ق 55: رامي ربيعة يهدر ركلة الجزاء والحارس يتصدى له

ق 53: أفشة يحصل على ضربة جزاء بعد عرقلة من محمود رفعت

نزول أفشة بدلا من ديانج

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 39: تسديدة من كهربا والحارس يتصدى مجددا

ق 35: ضغط قوي من الأهلي ومحاولات على المرمى

ق 21: كوكو يتألق أمام كهربا

ق 13: فرصة ضائعة من الشحات بمهارة كبيرة

ق 8: تمريرة من ربيعة وانفراد من كهربا الحارس يتصدى له

انطلاق المباراة

الأهلي كأس مصر منتخب السويس
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