انتهت أمم إفريقيا تحت 23 - مصر الأولمبي (0)-(0) النيجر الأولمبي.. نهاية المباراة بالتعادل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد النيجر ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

تابع من هنا

---

نهاية المباراة بالتعادل

ق. 92 تبديل أخير لمصر بدخول محمود جهاد بدلا من محمود صابر.

ق. 91 النيجر كادت تباغت بهدف قاتل عن طريق محمد سادو علي لكن في الشباك الجانبية.

ق. 88 عرضية من الجهة اليسرى إلى محمود صابر الذي استلم داخل منطقة الجزاء واستدار وسدد بيسراه بجانب القائم بقليل.

ق. 85 يتبقى 5 دقائق فقط

ق 77 ماذا يحدث؟ هذه الكرة الخامسة في العارضة.. تلك المرة من مصطفى سعد!

ق 68 اووووه العارضة تتصدى مرة أخرى.. الرابعة في الخشبات الثلاث من أسامة فيصل!

ق 62 حاتم محمد سكر ومصطفى سعد بدلا من محمد أشرف وأحمد عاطف قطة

ق 49 القااائم يتدخل مجددا ويمنع تسديدة إبراهيم عادل

استراحة

ق 42 إبراهيم عادل يسدد في العارضة.. الثانية حتى الآن

ق 29 رأسية من إبراهيم عادل في العارضة!

ق 3 أسامة فيصل يمرر إلى أحمد عاطف قطة الذي يسدد والحارس يتصدى

بداية المباراة