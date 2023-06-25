مباشر أمم إفريقيا تحت 23 - مصر الأولمبي (0)-(0) النيجر الأولمبي.. القائم هذه المرة!

تشكيل مصر الأولمبي - عادل وفيصل في قيادة هجوم الموقعة الأولى نحو باريس 2024

مؤتمر إبراهيم عادل: نتطلع لفرض شخصيتنا على منافسينا في الملعب

حسن شحاتة: كأس العالم في قطر لن يكون هناك مثله.. وميسي ورونالدو أفضل لاعبين الآن