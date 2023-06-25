مباشر أمم إفريقيا تحت 23 - مصر الأولمبي (0)-(0) النيجر الأولمبي.. القائم هذه المرة!

الأحد، 25 يونيو 2023 - 19:56

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - مصر وغانا الأولمبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد النيجر ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

تابع من هنا

---

ق 49 القااائم يتدخل مجددا ويمنع تسديدة إبراهيم عادل

استراحة

ق 29 رأسية من إبراهيم عادل في العارضة!

ق 3 أسامة فيصل يمرر إلى أحمد عاطف قطة الذي يسدد والحارس يتصدى

بداية المباراة

مصر الأولمبي المنتخب الأولمبي
نرشح لكم
تشكيل مصر الأولمبي - عادل وفيصل في قيادة هجوم الموقعة الأولى نحو باريس 2024 أمم إفريقيا تحت 23 عاما - حكم سنغالي لمباراة مصر والنيجر مؤتمر إبراهيم عادل: نتطلع لفرض شخصيتنا على منافسينا في الملعب مؤتمر ميكالي: لدينا منتخب متكامل ولاعبون شجعان ونسعى لتحقيق حلم الجماهير وائل رياض: الحفاظ على لقب البطولة الإفريقية مهمة صعبة.. ودرسنا النيجر جيدا منتخب مصر الأولمبي يخوض مرانه الرئيسي استعدادا لأمم إفريقيا تحت 23 عاما حسن شحاتة: كأس العالم في قطر لن يكون هناك مثله.. وميسي ورونالدو أفضل لاعبين الآن غرابة: فيتوريا توقع تسجيل عبد المنعم هدف تتويج الأهلي.. وموقف المنتخب من المباريات الكبيرة
أخر الأخبار
بعد نيفيز.. الهلال يعلن ضم كوليبالي من تشيلسي 30 دقيقة | السعودية
مباشر كأس مصر - الأهلي (0)-(0) منتخب السويس.. ضغط أحمر قوي 59 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر أمم إفريقيا تحت 23 - مصر الأولمبي (0)-(0) النيجر الأولمبي.. القائم هذه المرة! ساعة | منتخب مصر
تشكيل الأهلي - عودة الخماسي الأساسي أمام منتخب السويس في الكأس ساعة | الكرة المصرية
حوار في الجول - محاميه: باتشيكو مهد طريق الزمالك للدوري مرتين.. وهذا موقفه مع بيراميدز ساعة | الكرة المصرية
تشكيل منتخب السويس - عمرو مصطفى يقود الهجوم أمام الأهلي ساعة | الكرة المصرية
بوليسيتش يؤكد رغبته في الرحيل عن تشيلسي ساعة | ميركاتو
تشكيل مصر الأولمبي - عادل وفيصل في قيادة هجوم الموقعة الأولى نحو باريس 2024 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 2 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة 3 بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025 4 في الجول يكشف – ما طلبه كولر من الأهلي في الانتقالات.. دعم 4 مراكز