مباشر أمم إفريقيا تحت 23 - مصر الأولمبي (0)-(0) النيجر الأولمبي.. القائم هذه المرة!
الأحد، 25 يونيو 2023 - 19:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد النيجر ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.
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ق 49 القااائم يتدخل مجددا ويمنع تسديدة إبراهيم عادل
استراحة
ق 29 رأسية من إبراهيم عادل في العارضة!
ق 3 أسامة فيصل يمرر إلى أحمد عاطف قطة الذي يسدد والحارس يتصدى
بداية المباراة
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