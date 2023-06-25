تغيير أطاح بحامل اللقب.. المصري يقصي فيوتشر ويتأهل إلى نهائي كأس الرابطة

الأحد، 25 يونيو 2023 - 00:00

كتب : FilGoal

احتفال المصري بالتأهل لنهائي كأس الرابطة

تأهل النادي المصري إلى نهائي كأس الرابطة في نسخته الثانية، وذلك بالتغلب على حامل اللقب فيوتشر.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليفوز المصري بركلات الترجيح 3-1.

ويخوض المصري نهائي بطولة كأس في مصر للمرة رقم 11 في تاريخه.

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ولعب المصري نهائي كأس مصر 10 مرات، وتوج في مناسبة واحدة عام 1998.

وهذا هو النهائي الأول للفريق البورسعيدي منذ 2017، حين خسر نهائي كأس مصر أمام الأهلي.

البداية أتت بانفراد للمصري من عبد الرحيم دغموم، ولكن تمكن محمود عبد الرحيم جنش من الإنقاذ في الدقيقة 3.

وفي الدقيقة 4 سدد مروان حمدي مهاجم المصري من خارج المنطقة، ولكنها مرت فوق العارضة.

وسدد إلياس الجلاسي في الدقيقة 25 من خارج المنطقة لتمر الكرة خارج الملعب.

وفي الدقيقة 44 أرسل محمد رضا بوبو بينية إلى الحاج باري الذي انفرد بالمرمى وسدد ليتصدى عصام ثروت.

وأصيب الحاج باري ليغادر الملعب رفقة هشام عادل، وحل أحمد عاطف وغنام محمد بدلا منهما قبل نهاية الشوط.

وفي شوط ثاني أقل خطورة، سدد محمد عبد اللطيف جريندو في الدقيقة 64، ليبعدها مهند لاشين لاعب وسط فيوتشر.

وحل ناصر ماهر بدلا من بوبو في صفوف فيوتشر بالدقيقة 66، فيما أتى عبده يحيى بدلا من جريندو على الجانب الآخر في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 93 أتى محمود جاد حارس مرمى المصري بدلا من عصام ثروت استعدادا لركلات الترجيح.

سجل إلياس الجلاسي لاعب المصري أولى الركلات، بينما أهدر مهند لاشين في العارضة.

وسجل عمرو موسى الثانية للمصري، فيما تصدى محمود جاد لركلة ناصر ماهر.

وسدد حسن علي الثالثة ولكن تصدى جنش هذه المرة، ليسجل طارق طه الثالثة لفيوتشر.

وأخيرا سجل إيزي إيميكا من رابع ركلات المصري، وأهدر محمد فاروق الركلة الأخيرة بجوار القائم ليودع فيوتشر البطولة.

وبذلك ينتظر المصري الفائز من سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري في نهائي المسابقة.

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