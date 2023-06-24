مباشر كأس الرابطة - المصري (0)-(0) فيوتشر.. انفراد وتصدي

السبت، 24 يونيو 2023 - 21:31

كتب : FilGoal

عبد الكبير الوادي - فيوتشر ضد المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري ضد فيوتشر في نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.

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ق 3 محمود عبد الرحيم جنش ينقذ انفرادا من إلياس الجلاسي

انطلاق المباراة

كأس الرابطة المصري فيوتشر
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