مباشر كأس الرابطة - المصري (0)-(0) فيوتشر.. انفراد وتصدي
السبت، 24 يونيو 2023 - 21:31
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري ضد فيوتشر في نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.
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ق 3 محمود عبد الرحيم جنش ينقذ انفرادا من إلياس الجلاسي
انطلاق المباراة
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