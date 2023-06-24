انتهت في كأس الرابطة - المصري (0)-(0) فيوتشر.. البورسعيدي إلى النهائي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري ضد فيوتشر في نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.

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محمد فاروق يسدد بجوار القائم.. انتهت (3-1 للمصري)

إيزي إيميكا يسجل الرابعة للمصري على يسار جنش

طارق طه يسجل الثالثة.. 2-1 للمصري

حسن علي يسدد ولكن جنش يتصدى من اليسار.. الثالثة تضيع على المصري

ناصر ماهر يسدد في منتصف المرمى ومحمود جاد يتصدى.. 2-0 للمصري بعد أول ركلتين

عمرو موسى يسجل الثانية للمصري على يمين جنش

مهند لاشين يسدد ركلة فيوتشر الأولى في العارضة.. 1-0 للمصري

إلياس الجلاسي يسجل الأولى على يسار جنش.. الأولى للمصري

ركلات الترجيح

ق 93 نزول محمود جاد بدلا من عصام ثروت استعدادا لركلات الترجيح

ق 74 عبده يحيى بدلا من جريندو

ق 64 مروان حمدي توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار وحاول تسديد الكرة ولكن وصلت لجريندو الذي سدد الكرة من أمام المرمى وتصدى لها اللاعب مهند لاشين.

استراحة

ق 45+2محمد فاروق سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

ق 45+1 تبديلان في فيوتشر بنزول أحمد عاطف وغنام محمد بدلا من الحاج باري وهشام عادل

ق 45 توقف اللعب لإصابة الحاج باري

ق 44 محمد رضا أرسل تمريرة بينية للاعب الحاج باري انفرد على أثرها بالحارس عصام ثروت وسدد الحاج باري الكرة ولكن تصدى لها عصام ثروت ببراعة ثم سيطر عليها الدفاع.

ق 33 عبد الرحيم دغموم أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء مرت من أمام جريندو بشكل غريب وشتتها الدفاع.

ق 25 إلياس الجلاسي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

ق 4 مروان حمدي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت فوق العارضة لخارج الملعب.

ق 3 محمود عبد الرحيم جنش ينقذ انفرادا من عبد الرحيم دغموم

انطلاق المباراة