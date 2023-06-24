مباشر كأس مصر - النجوم (0)-(0) سموحة.. بداية المباراة
السبت، 24 يونيو 2023 - 18:30
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النجوم ضد سموحة في دور الـ 16 لكأس مصر.
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بداية المباراة
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