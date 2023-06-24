انتهت في كأس مصر - النجوم (1)-(0) سموحة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النجوم ضد سموحة في دور الـ 16 لكأس مصر.

وتأهل حتى الآن إلى دور الثمانية كل من: إنبي - بيراميدز - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الزمالك.

ويتبقى تحديد 3 متأهلين، وهم الفائز من النجوم وسموحة، والفائز من المصري وحرس الحدود، والفائز من (الأهلي × منتخب السويس) والداخلية.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة بفريق إنبي في ربع النهائي.

بينما يلعب الزمالك ضد المقاولون العرب، ويلتقي البنك الأهلي مع بيراميدز.

ويلتقي الفائز من (الأهلي × منتخب السويس) والداخلية، بالفائز من المصري وحرس الحدود في ربع النهائي.

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ق 92 صديق أوجولا يهدر هدف التعادل أمام المرمى

ق 86 طرد أحمد حكم بسبب ضرب الحارس بدون كرة

ق 63 جوووول نور علاء يسجل الأول للنجوم

استراحة

ق 45+1 تسديدة رائعة من صديق أوجولا ولكن محمد جمال يتألق في التصدي

ق 40 حسين فيصل ينفرد بمرمى النجوم ويسدد ولكن الحارس يتصدى.. انفراد ضائع

ق 36 إصابة كمال صبحي لاعب النجوم وتلقيه العلاج داخل الملعب

ق 30 محاولة تشتيت داخل منطقة النجوم تصل إلى أحمد حكم ليسدد ولكن فوق العارضة

ق 24 أحمد جمال لاعب سموحة يسدد والحارس محمد جمال يتصدى

ق 17 مصطفى سيد يهدر أخطر فرص النجوم.. ركنية تصل إليه وتسديدة من موقع خطير ولكن بجوار القائم

بداية المباراة