إنبي يستعين بخبراء أجانب فى اختبارات الناشئين

حرص مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي على الإستعانة بخبراء أجانب من البرتغال خلال إختبارات الناشئين بالتنسيق مع إدارة قطاع الناشئين برئاسة عماد جابر والتي تقام بملاعب النادي على مدار ثلاثة أيام متواصلة لإنتقاء أفضل المواهب المميزة خلال الإختبارات تمهيداً لإنضمامها لقطاع الناشئين بالنادي.

وحرص أيمن الشريعي على استقبال الخبراء بمقر النادي صباح اليوم السبت، مؤكداً أن الخبراء يمتلكون سيرة ذاتيه مميزة فى التحليلات البدنية والفنية للاعبين مضيفاً أن تلك الخطوة الهامة من شأنها الإستفادة القصوى من اختبارات النادي وضم أفضل العناصر المميزة لخدمة المنتخبات الوطنية مستقبلاً والفريق الأول .

فيما حرص عماد جابر على التنسيق الكامل مع الخبراء الأجانب ووضع خطة عمل خلال الاختبارات مع وضع عدة معايير لاختيار اللاعبين سواء في القياسات البدنية أو الفنية مع مراعاة عوامل القياسات لكل مرحلة سنية مختلفة وعلى رأسها السرعة الانتقالية وسرعة الأداء.

وشهدت اختبارات النادى خلال اليوم الأول اختبار ما يقرب من 2000 لاعب من مختلف الأعمار السنية بالإضافة لإقامة التصفيات النهائية لإختبارات المحافظات والتي استمرت على مدار شهر بزيارة أكثر من 15 محافظة .

ومن المقرر أن تستمر الاختبارات بملاعب النادي حتى يوم الإثنين المقبل .