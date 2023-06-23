مباشر كأس مصر - طلائع الجيش (1) - (0) البنك الأهلي.. التعادل يضيع

الجمعة، 23 يونيو 2023 - 18:30

كتب : FilGoal

إيزاكو ياكوبو ومحمد دبش وأسامة إبراهيم – البنك الأهلي وطلائع الجيش

يلعب البنك الأهلي ضد طلائع الجيش ضمن دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش.

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ق10 كريم طارق يسجل الهدف الأول لطلائع الجيش بعد تسديدة خدعت محمد أبو جبل

ق5 حذر متبادل بين لاعبي طلائع الجيش والبنك الاهلي في الدقائق الأولى

انطلاق المباراة

كأس مصر
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