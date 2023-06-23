انتهت كأس مصر - طلائع الجيش (1) (7)-(8) (1) البنك الأهلي.. مباراة ماراثونية
الجمعة، 23 يونيو 2023 - 18:30
كتب : FilGoal
يلعب البنك الأهلي ضد طلائع الجيش ضمن دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.
ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش.
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ق89 أحمد ياسر يسجل هدف التعادل في الوقت القاتل من ضربة رأسية
ق10 كريم طارق يسجل الهدف الأول لطلائع الجيش بعد تسديدة خدعت محمد أبو جبل
ق5 حذر متبادل بين لاعبي طلائع الجيش والبنك الاهلي في الدقائق الأولى
انطلاق المباراة
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