مباشر كأس مصر - سيراميكا (0) (0) المقاولون.. هدوء دون خطورة

الخميس، 22 يونيو 2023 - 21:31

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - سيراميكا كليوباترا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب في ثالث مباريات دور الـ 16 من كأس مصر.

يذكر أن الفريقان التقيا الموسم الجاري في الدوري وانتهى لقاء الدور الأول بفوز ذئاب الجبل بنتيجة 2-1 وتعادلا سلبيا في الدور الثاني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

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ق 35: لا خطورة حقيقية على مرمى الفريقين

ق 9: خروج أحمد ريان بسبب إصابة عضلية تعرض لها ومشاركة محمد متولي "كناريا".

بداية اللقاء

سيراميكا كليوباترا كأس مصر المقاولون العرب
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