مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) حرس الحدود.. ضغط أحمر
الخميس، 22 يونيو 2023 - 21:25
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد حرس الحدود المؤجلة من الجولة 16 للدوري المصري الممتاز.
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ق 21 محمد مجدي أفشة أرسل تمريرة للاعب محمد شريف الذي استلم الكرة خلف المدافعين وثم سدد الكرة ولكن ارتطمت في قدم إسلام عبد الله ومرت لخارج الملعب.
ق 18 محمد رضا أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الكرة الثابتة وحولها إبراهيم القاضي براسية قوية أمسك بها الحارس محمد الشناوي.
ق 7 فرصة الثاني من محمد شريف بعد بينية من عمرو السولية ولكن التسديدة يتصدى لها الحارس
ق 4 جووول محمود بن والي يسجل الأول بالنيران الصديقة.. إبعاده للكرة يغافل الحارس لتسكن الشباك ويفشل المدافع الليبي في إخراجها تحت ضغط طاهر محمد طاهر
بداية المباراة
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