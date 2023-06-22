مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) حرس الحدود.. ضغط أحمر

الخميس، 22 يونيو 2023 - 21:25

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يحتفلون بالهدف الأول ضد حرس الحدود

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد حرس الحدود المؤجلة من الجولة 16 للدوري المصري الممتاز.

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ق 21 محمد مجدي أفشة أرسل تمريرة للاعب محمد شريف الذي استلم الكرة خلف المدافعين وثم سدد الكرة ولكن ارتطمت في قدم إسلام عبد الله ومرت لخارج الملعب.

ق 18 محمد رضا أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الكرة الثابتة وحولها إبراهيم القاضي براسية قوية أمسك بها الحارس محمد الشناوي.

ق 7 فرصة الثاني من محمد شريف بعد بينية من عمرو السولية ولكن التسديدة يتصدى لها الحارس

ق 4 جووول محمود بن والي يسجل الأول بالنيران الصديقة.. إبعاده للكرة يغافل الحارس لتسكن الشباك ويفشل المدافع الليبي في إخراجها تحت ضغط طاهر محمد طاهر

بداية المباراة

الأهلي الدوري المصري حرس الحدود
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