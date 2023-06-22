مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) حرس الحدود.. ضغط أحمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد حرس الحدود المؤجلة من الجولة 16 للدوري المصري الممتاز.

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ق 21 محمد مجدي أفشة أرسل تمريرة للاعب محمد شريف الذي استلم الكرة خلف المدافعين وثم سدد الكرة ولكن ارتطمت في قدم إسلام عبد الله ومرت لخارج الملعب.

ق 18 محمد رضا أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الكرة الثابتة وحولها إبراهيم القاضي براسية قوية أمسك بها الحارس محمد الشناوي.

ق 7 فرصة الثاني من محمد شريف بعد بينية من عمرو السولية ولكن التسديدة يتصدى لها الحارس

ق 4 جووول محمود بن والي يسجل الأول بالنيران الصديقة.. إبعاده للكرة يغافل الحارس لتسكن الشباك ويفشل المدافع الليبي في إخراجها تحت ضغط طاهر محمد طاهر

بداية المباراة