انتهت في الدوري المصري - الأهلي (3)-(0) حرس الحدود.. الهابط الأول
الخميس، 22 يونيو 2023 - 21:25
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد حرس الحدود المؤجلة من الجولة 16 للدوري المصري الممتاز.
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ق 75 خروج محمد عبد المنعم وأفشة ومحمد شريف ونزول ياسر إبراهيم ومحمد فخري وبيرسي تاو
ق 74 الحارس بخير والمباراة تستمر
ق 71 توقف اللعب لإصابة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي
ق 65 جوووول الثالث من طاهر محمد طاهر بعد تسديدة تلت تمريرة أفشة
ق 56 جووول ثاني أهداف الأهلي على الفور.. أفشة يرسل تمريرة بينية إلى عبد القادر والأخير يحولها بلمسة واحدة في الشباك
ق 55 أليو ديانج بدلا من السولية
ق 52 إصابة عمرو السولية
ق 46 نزول خالد سامي بدلا من محمود بن والي
استراحة
ق 45+3 إلغاء الهدف بقرار تقنية الفيديو
ق 45+2 جووول الثاني من شريف.. انفراد وتحرك خاطئ من الحارس يسمح لمهاجم الأحمر بالتسجيل.. ولكن الهدف قيد المراجعة
ق 42 تسديدة قوية من أفشة يمسك بها فوزي
ق 38 توقف اللعب لعلاج محمد فوزي حارس مرمى حرس الحدود
ق 34 أحمد عبد القادر سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وارتطمت في قدم إسلام عبد الله ثم أمسك بها الحارس محمد فوزي.
ق 27 طاهر محمد طاهر سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس محمد فوزي بثبات.
ق 21 محمد مجدي أفشة أرسل تمريرة للاعب محمد شريف الذي استلم الكرة خلف المدافعين وثم سدد الكرة ولكن ارتطمت في قدم إسلام عبد الله ومرت لخارج الملعب.
ق 18 محمد رضا أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الكرة الثابتة وحولها إبراهيم القاضي براسية قوية أمسك بها الحارس محمد الشناوي.
ق 7 فرصة الثاني من محمد شريف بعد بينية من عمرو السولية ولكن التسديدة يتصدى لها الحارس
ق 4 جووول محمود بن والي يسجل الأول بالنيران الصديقة.. إبعاده للكرة يغافل الحارس لتسكن الشباك ويفشل المدافع الليبي في إخراجها تحت ضغط طاهر محمد طاهر
بداية المباراة