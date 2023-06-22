انتهت في الدوري المصري - الأهلي (3)-(0) حرس الحدود.. الهابط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد حرس الحدود المؤجلة من الجولة 16 للدوري المصري الممتاز.

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ق 75 خروج محمد عبد المنعم وأفشة ومحمد شريف ونزول ياسر إبراهيم ومحمد فخري وبيرسي تاو

ق 74 الحارس بخير والمباراة تستمر

ق 71 توقف اللعب لإصابة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي

ق 65 جوووول الثالث من طاهر محمد طاهر بعد تسديدة تلت تمريرة أفشة

ق 56 جووول ثاني أهداف الأهلي على الفور.. أفشة يرسل تمريرة بينية إلى عبد القادر والأخير يحولها بلمسة واحدة في الشباك

ق 55 أليو ديانج بدلا من السولية

ق 52 إصابة عمرو السولية

ق 46 نزول خالد سامي بدلا من محمود بن والي

استراحة

ق 45+3 إلغاء الهدف بقرار تقنية الفيديو

ق 45+2 جووول الثاني من شريف.. انفراد وتحرك خاطئ من الحارس يسمح لمهاجم الأحمر بالتسجيل.. ولكن الهدف قيد المراجعة

ق 42 تسديدة قوية من أفشة يمسك بها فوزي

ق 38 توقف اللعب لعلاج محمد فوزي حارس مرمى حرس الحدود

ق 34 أحمد عبد القادر سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وارتطمت في قدم إسلام عبد الله ثم أمسك بها الحارس محمد فوزي.

ق 27 طاهر محمد طاهر سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس محمد فوزي بثبات.

ق 21 محمد مجدي أفشة أرسل تمريرة للاعب محمد شريف الذي استلم الكرة خلف المدافعين وثم سدد الكرة ولكن ارتطمت في قدم إسلام عبد الله ومرت لخارج الملعب.

ق 18 محمد رضا أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الكرة الثابتة وحولها إبراهيم القاضي براسية قوية أمسك بها الحارس محمد الشناوي.

ق 7 فرصة الثاني من محمد شريف بعد بينية من عمرو السولية ولكن التسديدة يتصدى لها الحارس

ق 4 جووول محمود بن والي يسجل الأول بالنيران الصديقة.. إبعاده للكرة يغافل الحارس لتسكن الشباك ويفشل المدافع الليبي في إخراجها تحت ضغط طاهر محمد طاهر

بداية المباراة