انتهت في الدوري المصري - الأهلي (3)-(0) حرس الحدود.. الهابط الأول

الخميس، 22 يونيو 2023 - 21:25

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يحتفلون بالهدف الأول ضد حرس الحدود

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد حرس الحدود المؤجلة من الجولة 16 للدوري المصري الممتاز.

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ق 75 خروج محمد عبد المنعم وأفشة ومحمد شريف ونزول ياسر إبراهيم ومحمد فخري وبيرسي تاو

ق 74 الحارس بخير والمباراة تستمر

ق 71 توقف اللعب لإصابة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي

ق 65 جوووول الثالث من طاهر محمد طاهر بعد تسديدة تلت تمريرة أفشة

ق 56 جووول ثاني أهداف الأهلي على الفور.. أفشة يرسل تمريرة بينية إلى عبد القادر والأخير يحولها بلمسة واحدة في الشباك

ق 55 أليو ديانج بدلا من السولية

ق 52 إصابة عمرو السولية

ق 46 نزول خالد سامي بدلا من محمود بن والي

استراحة

ق 45+3 إلغاء الهدف بقرار تقنية الفيديو

ق 45+2 جووول الثاني من شريف.. انفراد وتحرك خاطئ من الحارس يسمح لمهاجم الأحمر بالتسجيل.. ولكن الهدف قيد المراجعة

ق 42 تسديدة قوية من أفشة يمسك بها فوزي

ق 38 توقف اللعب لعلاج محمد فوزي حارس مرمى حرس الحدود

ق 34 أحمد عبد القادر سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وارتطمت في قدم إسلام عبد الله ثم أمسك بها الحارس محمد فوزي.

ق 27 طاهر محمد طاهر سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس محمد فوزي بثبات.

ق 21 محمد مجدي أفشة أرسل تمريرة للاعب محمد شريف الذي استلم الكرة خلف المدافعين وثم سدد الكرة ولكن ارتطمت في قدم إسلام عبد الله ومرت لخارج الملعب.

ق 18 محمد رضا أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الكرة الثابتة وحولها إبراهيم القاضي براسية قوية أمسك بها الحارس محمد الشناوي.

ق 7 فرصة الثاني من محمد شريف بعد بينية من عمرو السولية ولكن التسديدة يتصدى لها الحارس

ق 4 جووول محمود بن والي يسجل الأول بالنيران الصديقة.. إبعاده للكرة يغافل الحارس لتسكن الشباك ويفشل المدافع الليبي في إخراجها تحت ضغط طاهر محمد طاهر

بداية المباراة

الأهلي الدوري المصري حرس الحدود
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