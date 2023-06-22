موسيماني: صنداونز يحتاج للنضج أكثر لحصد لقب الأبطال.. وكان عليهم ألا يعيدوا الأهلي للبطولة

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لفريقي صنداونز والأهلي، أن الفريق الجنوب إفريقي يحتاج للنضج أكثر لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا.

ورغم تصدر صنداونز مجموعته على حساب الأهلي، لكنه ودع المنافسات من نصف النهائي ضد الوداد الذي خسر في النهائي أمام الأهلي المصري.

وحقق الأهلي لقبه الحادي عشر في تاريخه والثالث في آخر أربع نسخ أقيمت.

وقال موسيماني عبر موقع Sundayworld: "صنداونز يحتاج للنضح والخبرة أكثر من أجل حصد دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "كان الفريق الأفضل في هذه النسخة ولعب بشكل جيد ورائع ولكن الأمر يتطلب أكثر من ذلك لحصد اللقب".

وكشف موسيماني "صنداونز كان عليه ألا يُبقي الأهلي ويسمح بعودته إلى البطولة، واحتاجوا للفوز فقط على الوداد وكنت أتوقع فوزهم، ولا أريد التحدث عن هذه الأشياء لأنها سلاح ذو حدين وقد يبدو وكأنك تسخر من الأمر".

وكان صنداونز قد تعادل مع الهلال السوداني بهدف لكل منهما في الجولة قبل الأخيرة وهو ما منح الأهلي فرصة للتأهل مجددا إذا تغلب على الفريق السوداني في الجولة الأخيرة وهو ما حدث بانتصار الأحمر بثلاثة أهداف دون مقابل.

وكانت خسارة صنداونز أمام الهلال في الجولة قبل الأخيرة إن حدثت تعني إقصاء الأهلي بشكل رسمي.

وشدد موسيماني "يحتاج صنداونز ليكون أكثر نضجا من اللاعبين والمدرب، فلقب دوري الأبطال لا يتعلق بمدى روعة أدائك، ولكن بالتواجد في المكان المناسب والوقت المناسب".

واختتم موسيماني تصريحاته "الأهلي كان أقوى قليلا هذا العام ورغم ذلك سحقهم صنداونز 5-2، الترجي كان أضعف نسخة منه رأيتها خلال آخر خمس سنوات، والزمالك ليس في قمة مستواه وخسر الكثير من اللاعبين الجيدين".

وحسم الأهلي بطاقة تأهله إلى كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية هذا العام في السعودية بديسمبر المقبل.