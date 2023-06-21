ماركا: بيرناردو يضع الدوري السعودي في مكانة أخرى بعيدة عن "بطولة المعتزلين"

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن اقتراب بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب البرتغال من الانتقال إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

بيرناردو سيلفا النادي : مانشستر سيتي الهلال

وقالت الصحيفة إن هناك نية شديدة في السعودية للتعاقد مع بيرناردو سيلفا، وذلك من أجل نقل الدوري السعودي إلى مكانة أخرى.

وتدخل السعودية بميزانية غير محدودة للتعاقد مع نجوم كرة القدم حول العالم وجلبهم إلى الدوري السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن تعاقد السعودية مع بيرناردو سيلفا سيضع الدوري السعودي في مكانة أخرى بخلاف وضع الدوري الحالي وتصنيفه على أنه دوري يضم اللاعبين الذين اقتربوا من اعتزال كرة القدم.

وحذرت الصحيفة الإسبانية من الدوري السعودي في حالة التعاقد مع بيرناردو، وأنه بذلك سيصبح منافسا قويا للكرة الأوروبية في جلب النجوم.

يأتي ذلك وسط التقارير التي تشير إلى أن التنافس على ضم بيرناردو سيلفا سيكون بين الهلال والنصر.

وبدأت السعودية ضم نجوم كرة القدم بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو في نادي النصر.

وقبل أيام أعلن اتحاد جدة التعاقد مع كريم بنزيمة نجم ريال مدريد السابق، وأعلن أمس أيضا النادي الأصفر والأسود التعاقد مع نجولو كانتي نجم تشيلسي ومنتخب فرنسا.

واقترب الهلال من ضم روبن نيفيز نجم ولفرهامبتون السابق والذي كان محط اهتمام برشلونة وأندية أوروبية أخرى.

كذلك يقترب الهلال من ضم إدوارد ميندي حارس مرمى منتخب السنغال وتشيلسي الإنجليزي، وأيضا مواطنه وزميله في البلوز كاليدو كوليبالي.

أما النصر يرغب في ضم مارسيلو بروزوفيتش نجم إنتر ميلان الإيطالي ومنتخب كرواتيا.

وتسعى أندية سعودية أخرى للتعاقد مع توماس بارتي نجم منتخب غانا وأرسنال الإنجليزي.