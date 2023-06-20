تصفيات أمم أوروبا - رونالدو يسجل في مباراته رقم 200 مع البرتغال.. وثنائية هالاند تقود النرويج للفوز بثلاثية

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 - 23:58

كتب : FilGoal

هالاند مع منتخب النرويج

قاد كريستيانو رونالدو منتخب بلاده البرتغال للفوز على أيسلندا بهدف دون رد في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

كريستيانو رونالدو

النادي : النصر

البرتغال

وسجل كريستيانو هدف فوز البرتغال في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

ووصل منتخب البرتغال إلى النقطة 12 في صدارة المجموعة وبفارق نقطتين عن سلوفاكيا صاحب المركز الثاني.

أخبار متعلقة:
تصفيات أمم إفريقيا - موريتانيا تشعل حسابات المجموعة التاسعة بثلاثية في السودان أسامواه جيان يعلن اعتزال كرة القدم تقرير: سواريز أخبر جريميو برغبته في الاعتزال.. وشرط حال مزاملته لميسي

بينما توقف رصيد منتخب أيسلندا عند النقطة 3 في المركز الخامس وقبل الأخير.

وجاء هدف رونالدو خلال المباراة رقم 200 له مع منتخب البرتغال.

في مباراة أخرى حقق منتخب بلجيكا الفوز على إستونيا بثلاثية دون رد.

وجاءت الأهداف عن طريق جون باكايوكو هدف، وروميلو لوكاكو هدفين.

ورفع منتخب بلجيكا رصيده إلى النقطة 7 في المركز الثاني بالمجموعة خلف النمسا المتصدر بـ10 نقاط، ولا يزال متبقي له مباراة مؤجلة.

وتجمد رصيد إستونيا عند نقطة واحدة في المركز الرابع وقبل الأخير بالتساوي مع أذربيجان.

ونقل إيرلينج هالاند تألقه مع مانشستر سيتي إلى مباريات منتخب بلاده النرويج، وسجل هدفين في الفوز على قبرص بثلاثية مقابل هدف.

ويعد هذا الانتصار الأول لمنتخب النرويج في المجموعة ليرتفع رصيده إلى النقطة 4 في المركز الثالث، واستمر منتخب قبرص في المركز الأخير دون نقاط.

هالاند تصفيات أمم أوروبا البرتغال كريستيانو رونالدو
نرشح لكم
جوارديولا: تشافي تم تضليله.. لم أهتم حتى لو انتقل كانسيلو إلى يونايتد أثليتك: زيدان إقبال يغادر مانشستر يونايتد إلى هولندا سون يرفض الانتقال للدوري السعودي: لدي المزيد لأحققه في إنجلترا جوارديولا عن مصير تشافي: أنا بطل أوروبا لأن مهاجم أهدر فرصة من 3 ياردات موندو ديبورتيفو: العودة للرقم 6.. برشلونة يسجل جافي في قائمته أثليتك: مانشستر سيتي يقدم عرضه لـ تشيلسي لضم كوفاسيتش سكاي: وست هام يرفض عرض أرسنال الثاني لضم رايس الكشف عن تميمة يورو 2024
أخر الأخبار
الفوز الإفريقي الثالث على التوالي ضد السامبا.. السنغال تهزم البرازيل برباعية وديا 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة يد - في افتتاح بطولة العالم.. إصابة لاعب منتخب الشباب بقطع في الرباط الصليبي 14 دقيقة | كرة يد
تصفيات أمم أوروبا - رونالدو يسجل في مباراته رقم 200 مع البرتغال.. وثنائية هالاند تقود النرويج للفوز بثلاثية 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - محمد مصيلحي يعلن رحيله عن قيادة الأهلي 32 دقيقة | كرة طائرة
الزمالك يكشف موعد وصول المدير الفني الأجنبي لقطاع الناشئين 41 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - لحل أزمة الحجز على الأرصدة.. بروتوكول تعاون بين الزمالك واتحاد الكرة 52 دقيقة | الكرة المصرية
وكيل كوادو دواه يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي وبيراميدز لضم اللاعب ساعة | الكرة المصرية
تصفيات أمم إفريقيا - موريتانيا تشعل حسابات المجموعة التاسعة بثلاثية في السودان ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة 2 على رأسهم صلاح.. 6 لاعبين يغادرون معسكر منتخب مصر 3 انتهت تصفيات أمم إفريقيا - غينيا (1) (2) مصر.. إلى أمم إفريقيا 4 في الجول يكشف تطورات موقف حسين الشحات من التجديد مع الأهلي