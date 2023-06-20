سون يرفض الانتقال للدوري السعودي: لدي المزيد لأحققه في إنجلترا
الثلاثاء، 20 يونيو 2023 - 18:55
كتب : FilGoal
رفض سون هيونج مين لاعب توتنام ومنتخب كوريا الجنوبية فرصة الانتقال للدوري السعودي عن طريق اتحاد جدة.
سون هيونج مين
النادي : توتنام هوتسبر
وتحدث سون لصحفي كوري جنوبي قائلا: "لدي الكثير لأقوم به في الدوري الإنجليزي".
وواصل "المال لا يهمني حاليا، أفتخر باللعب في الدوري المفضل لي، أريد اللعب أكثر مع توتنام".
وواصل "أهم شيء بالنسبة لي حاليا أن ألعب في دوري أستمتع باللعب فيه، أحب اللعب في الدوري الإنجليزي لذا أريد التحضير للموسم المقبل بأفضل شكل ممكن".
اللعب الكوري الجنوبي صاحب الـ30 عاما لديه عقد ممتد مع توتنام حتى صيف عام 2025.
ويلعب سون مع توتنام منذ عام 2015.
وخاض سون 372 مباراة مع توتنام سجل خلالهم 145 هدفا وصنع 80 آخرين.
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