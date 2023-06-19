اسكواش - جدول مباريات السلسلة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين في الموسم

تستضيف مصر منافسات السلسلة الختامية للعظماء الثمانية في موسم الاسكواش للرجال والسيدات.

وتقام مباريات البطولة خلال الفترة من 20 إلى 25 يونيو الجاري على ملاعب سوديك في التجمع.

وجاءت المجموعات كالآتي:

الرجال:

المجموعة الأولى: مصطفى عسل - مروان الشوربجي - البيروفي دييجو إلياس - الفرنسي فيكتور كروين

المجموعة الثانية: علي فرج - مازن هشام - الإنجليزي محمد الشوربجي - النيوزلاندي بول كول.

السيدات:

المجموعة الأولى: نوران جوهر - هانيا الحمامي - الأمريكية أوليفيا فليتشر - البلجيكية نيلي جيليس.

المجموعة الثانية: نور الشربيني - نور الطيب - النيوزلاندية جويل كينج - الإنجليزية جيورجينا كينيدي.

ويأتي جدول المباريات كالآتي:

الثلاثاء 20 يونيو

نوران جوهر × البلجيكية نيلي جيليس (7:15 مساء)

البيروفي دييجو إلياس × مروان الشوربجي (7:45 مساء)

هانيا الحمامي × أوليفيا فليتشر (8:30 مساء)

مصطفى عسل × الفرنسي فيكتور كروين (9 مساء)

نور الشربيني × نور الطيب (9:45 مساء)

علي فرج × النيوزلاندي بول كول (10:15 مساء)

الأربعاء 21 يونيو

جويل كينج × جيورجينا كينيدي (7:15 مساء)

محمد الشوربجي × مازن هشام (7:45 مساء)

نوران جوهر × هانيا الحمامي (8:30 مساء)

مصطفى عسل × دييجو إلياس (9 مساء)

نيلي جيليس × أوليفيا فليتشر (9:45 مساء)

مروان الشوربجي × فيكتور كروين (10:15 مساء)

الخميس 22 يونيو

نور الشربيني × جويل كينج (7:15 مساء)

علي فرج × محمد الشوربجي (7:45 مساء)

نور الطيب × جيورجينا كينيدي (8:30 مساء)

مازن هشام × بول كول (9 مساء)

نوران جوهر × أوليفيا فليتشر (9:45 مساء)

دييجو إلياس × فيكتور كروين (10:15 مساء)

الجمعة 23 يونيو

هانيا الحمامي × نيلي جيليس (7:15 مساء)

محمد الشوربجي × بول كول (7:45 مساء)

نور الشربيني × جيورجينا كينيدي (8:30 مساء)

علي فرج × مازن هشام (9 مساء)

نور الطيب × جويل كينج (9:45 مساء)

مصطفى عسل × مروان الشوربجي (10:15 مساء)

نصف النهائي يوم السبت 24 يونيو بداية من 8 مساء

النهائي يوم الأحد 25 يونيو بداية من 8 مساء

وكان قد حصد لقب النسخة الأخيرة كل من مصطفى عسل ونور الشربيني.