تنس - ميار شريف تحقق إنجازا تاريخيا في التصنيف العالمي

الإثنين، 19 يونيو 2023 - 11:55

كتب : FilGoal

ميار شريف - رولان جاروس 2023

حققت ميار شريف إنجازا تاريخيا في التصنيف العالمي للتنس بعد أن قفزت إلى المركز 31 عالميا.

وبذلك ستحطم ميار شريف أفضل تصنيف مصري في تاريخ التنس، وهو المركز 34 المسجل باسم إسماعيل الشافعي في أبريل 1975.

وتوجت ميار شريف ببطولة فالنسيا المفتوحة للتنس، عقب فوزها على الإسبانية مارينا باسولس ريبيرا في المباراة النهائية.

أخبار متعلقة:
تنس - ميار شريف تتوج ببطولة فالنسيا.. وتصنيف تاريخي مرتقب تنس - ميار شريف تتوج بلقب ماكارسكا المفتوحة تنس - الأكثر تتويجا بـ الجراند سلام.. دجوكوفيتش يتوج بالرولان جاروس الثالثة تنس - بياتريز مايا تنهي حلم أنس جابر في رولان جاروس

وفازت شريف بنتيجة 6-3 في المجموعتين.

وهذه البطولة من فئة التحدي "تشالنجر" وتساوي 125 نقطة في التصنيف.

وصعدت ميار شريف من المركز 40 إلى 31 لتحقق أفضل مركز في مسيرتها.

وتوجت ميار بلقب ماكارسكا المفتوحة للسيدات فئة الـ 125 نقطة قبل أيام، بفوزها على الإيطالية جاسمين باوليني بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

فالنسيا تنس التصنيف العالمي ميار شريف
نرشح لكم
مدير النشاط الرياضي بالأهلي يكشف جلسة الخطيب مع سيدات الطائرة قبل التتويج كما انفرد في الجول - الزمالك يضم 4 صفقات لتدعيم اليد قبل السوبر وكأس الكؤوس الإفريقية كرة طائرة - دوري السيدات لا يخرج من الجزيرة.. الأهلي يهزم الزمالك ويتوج باللقب انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) 25-19 (0) الزمالك.. دوري السيدات أهلاوي كرة طائرة - الرابع والثلاثون.. الأهلي يسترد لقب الدوري الغائب بالفوز على الزمالك انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) 25-20 (0) الزمالك.. الأحمر بطل دوري الرجال كرة سلة – انتصار الأهلي والزمالك والاتحاد في ثاني جولات ربع نهائي الدوري كرة طائرة - إلى موقعة الحسم.. الزمالك يهزم الأهلي في ثاني مباريات نهائي دوري السيدات
أخر الأخبار
مبابي عن مواجهة برشلونة: إنه وقت اللاعبين الكبار.. ولن أختبئ 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
دفعة كبرى لـ برشلونة قبل مواجهة باريس سان جيرمان 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
اتحاد جدة يستعيد مدافعه قبل السوبر السعودي 22 دقيقة | سعودي في الجول
مدير بايرن: لا يمكن قبول ما حدث أمام هايدنهايم 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
مدير النشاط الرياضي بالأهلي يكشف جلسة الخطيب مع سيدات الطائرة قبل التتويج ساعة | كرة طائرة
مواعيد مباريات الأحد 7 أبريل 2024 - الزمالك ضد فيوتشر وموقعة مانشستر يونايتد ضد ليفربول 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الرابع والعشرون.. أتلتيك بلباو يعمق المسافة مع ريال مدريد ويتوج بكأس الملك 10 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد 2 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 3 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى