مباشر نهائي دوري الأمم - إسبانيا (0)-(0) كرواتيا.. بداية المباراة
الأحد، 18 يونيو 2023 - 21:38
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إسبانيا ضد كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.
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وجاء تشكيل الماتادور كالتالي:
حراسة المرمى: أوناي سيمون
خط الدفاع: خيسوس نافاس - روبين لو نورمان - أيميريك لابورت - جوردي ألبا
خط الوسط: رودري - فابيان رويز
أمامهما: ماركو أسينسيو - جافي - ييريمي بينو
خط الهجوم: ألفارو موراتا
على الناحية الأخرى جاء تشكيل كرواتيا كالتالي:
حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش
خط الدفاع: يوسيب يورانوفيتش - يوسيب سوتالو - مارتن إرليك - إيفان بيريسيتش
خط الوسط: لوكا مودريتش - مارسيلو بروزوفيتش - ماتيو كوفاسيتش
خط الهجوم: ماريو باساليتش - أندري كراماريتش - لوكا إيفانوسيك
وتمكنت كرواتيا من التأهل على حساب هولندا بنتيجة 4-2.
فيما عبرت إسبانيا إلى النهائي بالفوز على إيطاليا 2-1.
وحسمت إيطاليا المركز الثالث بالفوز على هولندا بنتيجة 3-2.
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بداية المباراة