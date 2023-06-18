مباشر نهائي دوري الأمم - إسبانيا (0)-(0) كرواتيا.. الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إسبانيا ضد كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

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وجاء تشكيل الماتادور كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: خيسوس نافاس - روبين لو نورمان - أيميريك لابورت - جوردي ألبا

خط الوسط: رودري - فابيان رويز

أمامهما: ماركو أسينسيو - جافي - ييريمي بينو

خط الهجوم: ألفارو موراتا

على الناحية الأخرى جاء تشكيل كرواتيا كالتالي:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: يوسيب يورانوفيتش - يوسيب سوتالو - مارتن إرليك - إيفان بيريسيتش

خط الوسط: لوكا مودريتش - مارسيلو بروزوفيتش - ماتيو كوفاسيتش

خط الهجوم: ماريو باساليتش - أندري كراماريتش - لوكا إيفانوسيك

وتمكنت كرواتيا من التأهل على حساب هولندا بنتيجة 4-2.

فيما عبرت إسبانيا إلى النهائي بالفوز على إيطاليا 2-1.

وحسمت إيطاليا المركز الثالث بالفوز على هولندا بنتيجة 3-2.

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ق 66 خوسيلو وأنسو فاتي بدلا من ألفارو موراتا وييريمي بينو

ق 61 برونو بيتكوفيتش بدلا من ماريو باساليتش

ق 50 إيفان بيريشيتش أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار وصلت للاعب يوسيب يورانوفيتش على القائم الثاني الذي سدد الكرة ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

استراحة

ق 31 أرسلت الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها إيفان بيريشيتش براسية ولكن تصدى لها الحارس أوناي سيمون.

ق 27 الكرة أسينسيو أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها رودري برأسية مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

ق 12 جافي يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

بداية المباراة