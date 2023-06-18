النني يخوض تدريبه على ملعب غزل المحلة
الأحد، 18 يونيو 2023 - 21:33
كتب : FilGoal
خاض محمد النني لاعب أرسنال ومنتخب مصر تدريبات بدنية خاصة صباح اليوم الأحد على ملعب غزل المحلة.
محمد النني
النادي : أرسنال
ويتواجد النني حاليا في مصر لقضاء فترة الإجازة بعد انتهاء الموسم في أوروبا.
وكان النني قد تعرض لإصابة أبعدته عن المشاركة في الفترة الأخيرة من الموسم.
ومدد النني تعاقده مع أرسنال لموسم إضافي.
وعاد أرسنال للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد أن أنهى الموسم في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي الذي توج باللقب.
وشارك النني مع أرسنال خلال الموسم الماضي في 8 مباريات وتمكن من تسجيل هدفا واحد.
وانضم النني لأرسنال في 2016 قادما من بازل السويسري.
صاحب الـ 30 عاما توج مع أرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، كما حقق لقب كأس الدرع الخيرية مرتين.
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