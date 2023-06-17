مباشر تصفيات يورو 2024 - البرتغال (1)-(0) البوسنة.. الشوط الثاني

السبت، 17 يونيو 2023 - 21:47

كتب : FilGoal

منتخب البرتغال

يقدم لكم FiLGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة البرتغال ضد البونسة والهرسك في الجولة الثالثة من تصفيات يورو 2024.

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بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق44. جووووول أول للبرتغال عن طريق برناردو سيلفا الذي انفرد بالمرمى بعد تمريرة من برونو فيرنانديز.

ق37. الحارس يتألق في التصدي لتسديدة جواو فيليكس

ق30. إدين دجيكو يهدر فرصة تسجيل الأول لمنتخب البوسنة بتسديدة فوق المرمى من داخل منطقة الجزاء.

ق23. رونالدو يسجل الهدف الأول ولكنه غير محتسب لوجوده في وضعية تسلل.

ق22. أدريان باريشيتس يرسل عرضية اكدت أن تخادع المرمى ولكن ديوجو كوستا تألق في التصدي.

انطلاق المباراة

البرتغال البوسنة والهرسك تصفيات يورو 2024
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