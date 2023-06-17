استراحة - جنوب إفريقيا (1)-(0) المغرب.. نهاية الشوط الأول

السبت، 17 يونيو 2023 - 18:11

كتب : FilGoal

بيرسي تاو جنوب إفريقيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تصفيات كأس أمم إفريقيا الودية بين جنوب إفريقيا والمغرب على هامش التوقف الدولي.

ويقود بيرسي تاو لاعب الأهلي تشكيل جنوب إفريقيا الأساسي في المباراة.

وجاء تشكيل جنوب إفريقيا بالكامل كالتالي:

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الحارس: رونين ويليامز.

الدفاع: إنوسين مايلا - سياندا تشولو - مثوبي مافالا.

الوسط: ثابيلو مورينا - تيبوهو موكينا - ثيمبا زواني - أوباس.

الهجوم: بيرسي تاو - زيكيلي ليباسا - ميهلالي مايامبيلا.

ويبدأ منير المحمدي في حراسة مرمى المغرب، بينما يقود زكريا بوخلال ويوسف النصيري خط الهجوم.

وجاء تشكيل المغرب كالتالي:

الحارس: منير المحمدي.

الدفاع: أشرف حكيمي - نايف أكرد - رومان سايس - نصير مزراوي.

الوسط: يوسف مليح - عمران لوزا - عثمان إدريسي.

الهجوم: حكيم زياش - يوسف النصيري - زكريا بوخلال.

وضمن كلا المنتخبين تأهلهما لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 والتي ستقام في كوت ديفوار في شهر يناير المقبل.

ويحتل منتخب المغرب الصدارة برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن جنوب إفريقيا صاحبة المركز الثاني.

ويلعب ثلاث منتخبات فقط في المجموعة بسبب استبعاد منتخب زيمبابوي لإيقاف النشاط الكروي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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استراحة

ق 42 زاكيل ليباسا يسدد ولكن المحمدي يتصدى هذه المرة

ق 41 تبديل اضطراري في صفوف المغرب.. خروج الظهير نصير مزراوي ونزول أنس زعروري

ق 16 يوسف مليح يسدد ولكن الحارس يتصدى

ق 5 جووووول بيرسي تاو يرسل كرة من اليمين تغافل الحارس منير المحمدي وتسكن الشباك.. الهدف احتسب عكسيا ضد الحارس.

بداية المباراة

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