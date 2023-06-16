مباشر تصفيات يورو 2024 – فرنسا (3) (0) جبل طارق وإنجلترا (4) (0) مالطا.. لا مفاجآت

الجمعة، 16 يونيو 2023 - 21:44

كتب : FilGoal

هدف أوليفييه جيرو أمام جبل طارق

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي إنجلترا ضد مالطا وفرنسا ضد جبل طارق في الجولة الثالثة من تصفيات يورو 2024.

ويتصدر منتخب فرنسا المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، فيما يتصدر منتخب إنجلترا المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة.

جبل طارق × فرنسا

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انتهت

ق 79: هدف عكسي لمنتخب فرنسا عن طريق موليحي لاعب جبل طارق

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: جوول الثاني.. مبابي يسجل من علامة الجزاء

ق 3: جوووول أوووول.. جيرو يحول عرضية كومان برأسية في الشباك.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

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إنجلترا × مالطا

انتهت

ق 83: جووول ويلسون يسجل الهدف الرابع لإنجلترا من علامة الجزاء.

ق 82: ركلة جزاء للأسود الثلاثة بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30: جووول الثااالث.. كين يسجل من علامة الجزاااء

ق 28: جووول الثااااني.. أرنولد يسجل بتسديدة قوية هدفا لإنجلترا

ق 9: جووول أوووول.. فيرناندو أباب يسجل بالخطأ في مرماه لصالح إنجلترا قبل هاري كين.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

إنجلترا فرنسا تصفيات يورو 2024 مالطا جبل طارق
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