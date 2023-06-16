مباشر تصفيات يورو 2024 – فرنسا (3) (0) جبل طارق وإنجلترا (4) (0) مالطا.. لا مفاجآت
الجمعة، 16 يونيو 2023 - 21:44
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي إنجلترا ضد مالطا وفرنسا ضد جبل طارق في الجولة الثالثة من تصفيات يورو 2024.
ويتصدر منتخب فرنسا المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، فيما يتصدر منتخب إنجلترا المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة.
جبل طارق × فرنسا
انتهت
ق 79: هدف عكسي لمنتخب فرنسا عن طريق موليحي لاعب جبل طارق
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+2: جوول الثاني.. مبابي يسجل من علامة الجزاء
فرنسا تتقدم بهدف مبكر عن طريق جيرو#تصفيات_أمم_أوروبا#EuroQualifiers pic.twitter.com/hKJ0gdzJj7— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 16, 2023
ق 3: جوووول أوووول.. جيرو يحول عرضية كومان برأسية في الشباك.
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.
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إنجلترا × مالطا
انتهت
ق 83: جووول ويلسون يسجل الهدف الرابع لإنجلترا من علامة الجزاء.
ق 82: ركلة جزاء للأسود الثلاثة بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 30: جووول الثااالث.. كين يسجل من علامة الجزاااء
أرنولد يعزز تقدم المنتخب الإنكليزي#تصفيات_أمم_أوروبا#EuroQualifiers pic.twitter.com/QLBx6n0Rr7— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 16, 2023
ق 28: جووول الثااااني.. أرنولد يسجل بتسديدة قوية هدفا لإنجلترا
"النيران الصديقة" تمنح المنتخب الإنكليزي التقدم على حساب مالطا#تصفيات_أمم_أوروبا#EuroQualifiers pic.twitter.com/noQz4ln7yq— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 16, 2023
ق 9: جووول أوووول.. فيرناندو أباب يسجل بالخطأ في مرماه لصالح إنجلترا قبل هاري كين.
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.