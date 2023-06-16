استراحة تصفيات يورو 2024 – فرنسا (2) (0) جبل طارق وإنجلترا (3) (0) مالطا.. نهاية الشوط الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي إنجلترا ضد مالطا وفرنسا ضد جبل طارق في الجولة الثالثة من تصفيات يورو 2024.

ويتصدر منتخب فرنسا المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، فيما يتصدر منتخب إنجلترا المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة.

جبل طارق × فرنسا

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: جوول الثاني.. مبابي يسجل من علامة الجزاء

ق 3: جوووول أوووول.. جيرو يحول عرضية كومان برأسية في الشباك.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

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إنجلترا × مالطا

نهاية الشوط الأول

ق 30: جووول الثااالث.. كين يسجل من علامة الجزاااء

ق 28: جووول الثااااني.. أرنولد يسجل بتسديدة قوية هدفا لإنجلترا

ق 9: جووول أوووول.. فيرناندو أباب يسجل بالخطأ في مرماه لصالح إنجلترا قبل هاري كين.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.