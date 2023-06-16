الصفقة الثانية – برايتون يتعاقد مع محمود داوود

الجمعة، 16 يونيو 2023 - 17:13

كتب : FilGoal

محمود داوود لاعب برايتون

أبرم نادي برايتون صفقته الثانية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف برايتون منذ أيام تعاقده مع جيمس ميلنر قادما من صفوف ليفربول.

وأعلن برايتون تعاقده مع محمود داوود قادما من بوروسيا دورتموند في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده.

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وأوضح النادي الإنجليزي أن داوود وقع على عقد يمتد حتى صيف 2027.

وقال روبرتو دي زيربي مدرب برايتون عبر موقع النادي الرسمي: "أنا متحمس لوجود محمود في فريقي. أردته عندما كنت في ساسولو وأنا متأكد من أنه سيكون لاعبا كبيرا بالنسبة لنا".

وسيلعب برايتون في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل بعد أن أنهى الدوري في المركز السادس.

وذكر برايتون أن داوود كان أول لاعب سوري المولد يتواجد في الدوري الألماني بعد أن انضم إلى بوروسيا مونشنغلادباخ عندما كان يبلغ من العمر 14 عاما في عام 2010.

لاعب الوسط قدم موسمين ماضيين رائعين رفقة بوروسيا مونشنجلادباخ، تكفلا بانضمامه إلى بوروسيا دورتموند في صيف 2017 مقابل 12 مليون يورو.

صاحب الـ 27 عاما لعب مع دورتموند 141 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 17 آخرين في جميع المسابقات.

ويحتل برايتون المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة.

برايتون محمود داوود
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