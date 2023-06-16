معلول: بطولة إفريقيا غالية بعد أسبوع صعب.. والآن نركز بالدوري لنحسمه في أقرب وقت

تحدث علي معلول لاعب الأهلي عن التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي عقب "أسبوع صعب مر عليه".

وساهم معلول في حصد لقب دوري الأبطال للمرة الثالثة في مسيرته مع الأهلي.

وقال معلول عبر حسابه على "إنستجرام": "بطولة غالية فزنا بها بعد تعب ومجهود كبير، روح الفريق والإصرار والعزيمة ودعم الجمهور الدائم لنا أسباب رئيسية في تحقيق البطولة وإن شاء الله نكون موجودين على منصات التتويج دائما".

وأضاف "رغم أنني عشت أسبوع صعب بعض الشيء بعد مباراة الذهاب ولكن بإصرار اللاعبين وعزيمتهم حققنا البطولة الأغلى لنا وللجمهور".

وأتم "بالنهاية الحمد لله ومبروك لجمهور النادي الأهلي نطوي الصفحة الآن ونركز بالدوري لنحسمه في أقرب وقت ممكن والقادم أفضل إن شاء الله".

معلول البالغ 33 عاما خاض الموسم الجاري 37 مباراة سجل 7 وصنع 15.

وصنع 8 أهداف في 14 مباراة بدوري الأبطال هذا الموسم كأكثر من مرر تمريرات حاسمة.

وحقق معلول 16 لقبا مع الأهلي منذ انضمامه في 2016.