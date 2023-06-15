مباشر نصف نهائي دوري الأمم – إسبانيا (1) - (1) إيطاليا.. ماذا تفعل يا دوناروما!!
الخميس، 15 يونيو 2023 - 21:35
كتب : FilGoal
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ق 52: دوناروما يسقط الكرة من يده بغرابة وتسديدة على الطائر من رودري تمر أعلى العارضة
ق 48: موراتا يهدر بغرابة ضد إيطاليا
ق 46: تغييران لإيطالي بمشاركة دراميان وديماركو ومشاركة أسينسيو لإسبانيا
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 22: تقنية الفيديو تلغي هدف فراتيسي
ق 11: جوووووول التعااااااادل إيموبيلي يحول ركلة الجزاء في الشباك.
ق 10: ركلة جزاء لإيطاليا بعد لمسة يد على لو نورمان
ق 5: يريمي بينو يستغل خطأ فادحا من بونوتشي ويسجل الأول في شباك دوناروما.
انطلاق المباراة.
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