مباشر نصف نهائي دوري الأمم – إسبانيا (0) - (0) إيطاليا.. انطلاق القمة
الخميس، 15 يونيو 2023 - 21:35
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي إسبانيا وإيطاليا التي تقام في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية في ملعب جرولش فيست.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
انطلاق المباراة.
نرشح لكم
التشكيل - ثنائي فرنسي في دفاع إسبانيا.. وإيموبيلي يجاور زانيولو بهجوم إيطاليا مبابي: سأبقى مع سان جيرمان.. ولم أعرف أن خطابي قتل شخص ما إنها تقترب.. سكاي: هافيرتز يوافق على الانتقال إلى أرسنال.. وموقف تشيلسي رومانو: وست هام يرفض عرض أرسنال الأول لضم ديكلان رايس تايمز: أرسنال ينسحب من صفقة كايسيدو ليحل بدلا من ميسي.. تقرير فرنسي يكشف تفاصيل مقابلة الخليفي مع محمد صلاح مؤتمر بيلينجهام: لهذه الأسباب اخترت ريال مدريد.. وقميص زيدان ألهمني الدوري الإنجليزي - جدول أبرز مباريات الفرق.. والقمم المنتظرة
أخر الأخبار
المصري ينتصر على الزمالك وديا 21 دقيقة | الدوري المصري