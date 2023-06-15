مباشر نصف نهائي دوري الأمم – إسبانيا (0) - (0) إيطاليا.. انطلاق القمة

الخميس، 15 يونيو 2023 - 21:35

كتب : FilGoal

ماركو فيراتي - إيطاليا - إسبانيا - دوري أمم أوروبا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي إسبانيا وإيطاليا التي تقام في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية في ملعب جرولش فيست.

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انطلاق المباراة.

إسبانيا إيطاليا دوري الأمم الأوروبية
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