انتهت نصف نهائي دوري الأمم – إسبانيا (2) - (1) إيطاليا.. اللاروخا للنهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي إسبانيا وإيطاليا التي تقام في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية في ملعب جرولش فيست.

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انتهت

ق 87: جوووول للإسبانيا عن طريق خوسيليو

ق 52: دوناروما يسقط الكرة من يده بغرابة وتسديدة على الطائر من رودري تمر أعلى العارضة

ق 48: موراتا يهدر بغرابة ضد إيطاليا

ق 46: تغييران لإيطالي بمشاركة دراميان وديماركو ومشاركة أسينسيو لإسبانيا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 22: تقنية الفيديو تلغي هدف فراتيسي

ق 11: جوووووول التعااااااادل إيموبيلي يحول ركلة الجزاء في الشباك.

ق 10: ركلة جزاء لإيطاليا بعد لمسة يد على لو نورمان

ق 5: يريمي بينو يستغل خطأ فادحا من بونوتشي ويسجل الأول في شباك دوناروما.

انطلاق المباراة.