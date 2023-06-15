مبابي: سأبقى مع سان جيرمان.. ولم أعرف أن خطابي قتل شخص ما

كرر كيليان مبابي قائد باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا نيته البقاء في صفوف فريقه وعدم الرحيل عنه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وتحدث مبابي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس قائلا: "في اللحظة الحالية خياري الوحيد هو البقاء في سان جيرمان وسأكون مع الفريق في بداية الموسم".

وعن تصريحات إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا بقوله إنه سيضغط على مبابي للبقاء مع الفريق قال: "ماكرون ليس لديه أي تأثير على مستقبلي، هو يأمل في بقائي مع سان جيرمان وأنا أريد البقاء لذا نحن على وفاق".

وعن خطابه لسان جيرمان بعدم نيته تجديد التعاقد بعد نهايته الموسم المقبل قال: "بصدق لا أعتقد أنني كنت سأسيئ لأي شخص فقط أرسلت خطابا، لم أعرف أن خطاب قد يقتل شخص ما، هو فقط خطاب ولا أهتم برد الفعل".

وبسؤاله لماذا يريد البقاء مع سان جيرمان دون تجديد التعاقد أجاب مبابي "لا يوجد شيء لأشرحه، الناس يمكن أن تتحدث وتنتقد، أعرف لماذا أفعل ما أفعله وما أقوله، الناس ليس لديهم كل المعلومات".

وكان مبابي أرسل خطابا لسان جيرمان أخبرهم فيه بنيته عدم تجديد التعاقد بعد نهايته الموسم المقبل.

وذكرت التقارير الصحفية أن سان جيرمان يفكر في بيعه حاليا لعدم رغبته في خسارته مجانا الصيف المقبل.